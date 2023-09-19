Збройні Сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Успішний удар відбувся близько 7:00 19 вересня по штабу росіян у районі Мелітополя, пише СтратКом.

На відео видно характерний "гриб" з диму.

Потім чути звуки польоту та вибухи.

Після цього з'являється ще один стовп диму.

У червні ЗСУ підтвердили удар по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська: там було знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.

Наприкінці серпня Головне управління розвідки повідомило, що завдяки місцевим партизанам розвідка знищила низку ворожих об'єктів на захоплених територіях.

Дрон вдарив у тимчасово окупованому Енергодарі по імпровізованій казармі підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованому диктатору Чечні Рамзану Кадирову.

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