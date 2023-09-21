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СБУ та ЗСУ вдарили по штабу РФ у Мелітополі — поранений командувач, є смерті серед офіцерів

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 15:08
СБУ та ЗСУ вдарили по штабу РФ у Мелітополі — поранений командувач, є смерті серед офіцерів - Фото
Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

Днями Служба безпеки України разом з українськими військовими завдали удару по секретній базі російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це LIGA.net повідомили джерела у СБУ.

Спочатку контррозвідка виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі, інформує співрозмовник.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Крім ватажків окупантів постраждало ще декілька десятків російських офіцерів. Близько десяти із них, за даними джерел, ліквідовані.

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ
  • У червні ЗСУ підтвердили удар по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська: там було знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів.
  • Наприкінці серпня Головне управління розвідки повідомило, що завдяки місцевим партизанам розвідка знищила низку ворожих об'єктів на захоплених територіях.
  • Дрон вдарив у тимчасово окупованому Енергодарі по імпровізованій казармі підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованому диктатору Чечні Рамзану Кадирову

Дивіться також: ЗСУ успішно уразили штаб окупантів поблизу Мелітополя – відео

Мілана Головань, Юрій Смірнов
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