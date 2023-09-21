Уночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму, повідомили джерела LIGA.net в СБУ.

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"На летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ЗРГК "Панцир". Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон", – повідомили співрозмовники.

Вони зазначили, що удари СБУ та ВМС влучили в ціль та завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Для ураження загарбників використано безпілотники, які перенавантажили російську протиповітряну оборону, після чого було запущено ракети "Нептун", повідомили джерела.

Ресурси окупантів теж підтверджують серйозні руйнування та втрати загарбників, зокрема, пишуть про не менш як 30 загиблих загарбників, зауважують співрозмовники.

Вночі 21 вересня в багатьох місцях тимчасово окупованого Росією Криму місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників, стрілянину по них зі стрілецької зброї та зенітного озброєння, звуки перехоплень та ймовірних "прильотів": ось три відео.

20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він "розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".

Раніше вдень у тимчасово окупованому Севастополі та околицях було чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані, а місцевий мешканець зафільмував проліт ракети.

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