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Нашестя дронів у Криму. ППО окупантів "захлиналася", вибухи чули у багатьох місцях – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 02:08
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З перших хвилин 21 вересня в багатьох місцях у тимчасово окупованому Росією Криму місцеві жителі повідомили про звуки безпілотників, стрілянину по них зі стрілецької зброї та зенітного озброєння, звуки перехоплень та ймовірних "прильотів". ЗМІ загарбників пишуть про нібито "наймасовішу атаку безпілотників" на півострів за увесь час війни.

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Повідомлення про звуки, нехарактерні до окупації Криму та повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прийшли з Євпаторії, Севастополя, Джанкоя, Сак, Новофедорівки та десятків інших міст та сіл.

В місцевих чатах деяких населених пунктів користувачі повідомили, що протиповітряна оборона нібито не встигала "відпрацьовувати" всі повітряні цілі. Можливості верифікувати ці заяви немає.

Ближче до другої години ночі потік повідомлень про інциденти вичерпався.

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Окупаційна влада півтори години мовчала, після чого закликала "зберігати спокій". Z-пропагандисти запевняють своїх читачів, що "все збили".

02:16. Російське військове відомство, неодноразово викрите на брехні, повідомило, що "знищено 19 українських безпілотників над півостровом".

02:27. Гауляйтер Севастополя заявив, що в місті безпілотники не збивали, а ППО працює "в районі Кримської зони", і додав щось про нацистів.

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Поки немає нової інформації:

→ Днями NYT заявила, що на ринок у Костянтинівці впала ракета українського "Бука"; у Києві відповіли;
→ з'явилося відео роботи IRIS-T по російських ракетах;
→ The Washington Post написала, навіщо Зеленський поїхав до Байдена.

Євген Пилипенко
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