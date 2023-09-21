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Нашествие дронов в Крыму. ПВО оккупантов "захлебывалась", взрывы во многих местах – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 02:08
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С первых минуты 21 сентября во многих местах во временно оккупированном Россией Крыму местные жители сообщили о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных "прилетов". СМИ захватчиков пишут о якобы "самой массированной атаке беспилотников" на полуостров за все время войны.

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Сообщения о звуках, нехарактерных до оккупации Крыма и полномасштабного вторжения России в Украину, пришли из Евпатории, Севастополя, Джанкоя, Сак, Новофедоровки и десятков других городов и сел.

В местных чатах некоторых населенных пунктов пользователи сообщили, что противовоздушная оборона якобы не успевала "отрабатывать" все воздушные цели. Возможности верифицировать эти заявления нет.

Ближе к двум часам ночи поток сообщений об инцидентах иссяк.

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Оккупационные власти полтора часа молчали, после чего призвали "сохранять спокойствие". Z-пропагандисты уверяют своих читателей, что "все сбили".

02:16. Неоднократно уличенное во лжи российское военное ведомство сообщило, что "уничтожено 19 украинских беспилотников над полуостровом".

02:27. Гауляйтер Севастополя заявил, что в районе городе беспилотники не сбивали, а ПВО "работает в районе Крымской зоны", и добавил что-то про нацистов.

Новость дополняется...

Пока нет новой информации:

→ На днях NYT заявила, что на рынок Константиновки упала ракета украинского "Бука"; в Киеве ответили;
→ появилось видео работы IRIS-T по российским ракетам;
→ The Washington Post написала, зачем Зеленский поехал к Байдену.

Євген Пилипенко
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