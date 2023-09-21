С первых минуты 21 сентября во многих местах во временно оккупированном Россией Крыму местные жители сообщили о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных "прилетов". СМИ захватчиков пишут о якобы "самой массированной атаке беспилотников" на полуостров за все время войны.
Сообщения о звуках, нехарактерных до оккупации Крыма и полномасштабного вторжения России в Украину, пришли из Евпатории, Севастополя, Джанкоя, Сак, Новофедоровки и десятков других городов и сел.
В местных чатах некоторых населенных пунктов пользователи сообщили, что противовоздушная оборона якобы не успевала "отрабатывать" все воздушные цели. Возможности верифицировать эти заявления нет.
Ближе к двум часам ночи поток сообщений об инцидентах иссяк.
Читайте также: "Нептун" проходил испытания в ходе ударов по российским кораблям – командующий ВМС
Оккупационные власти полтора часа молчали, после чего призвали "сохранять спокойствие". Z-пропагандисты уверяют своих читателей, что "все сбили".
02:16. Неоднократно уличенное во лжи российское военное ведомство сообщило, что "уничтожено 19 украинских беспилотников над полуостровом".
02:27. Гауляйтер Севастополя заявил, что в районе городе беспилотники не сбивали, а ПВО "работает в районе Крымской зоны", и добавил что-то про нацистов.
Новость дополняется...
Пока нет новой информации:
→ На днях NYT заявила, что на рынок Константиновки упала ракета украинского "Бука"; в Киеве ответили;
→ появилось видео работы IRIS-T по российским ракетам;
→ The Washington Post написала, зачем Зеленский поехал к Байдену.
- 13 сентября 2023 года ракетным ударом Украины в бухте Севастополя были уничтожены российский БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". "Cпутник Притулы" также задействовали.
- 14 сентября нанесен удар по ЗРК С-400 "Триумф" под Евпаторией. Это сняли на видео: "Стоим тут, как дебилы". Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию также С-400 на Тарханкуте. Вот спутниковые фото.
- 20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".
Комментарии