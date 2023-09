Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилета "Нептуна" – спутниковые фото

Американский эксперт опубликовал спутниковые снимки, на которых видны позиции российских батарей С-400 во временно оккупированном Крыму до и после того, как по ним был нанесен ракетный удар.

Эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал в Twitter сопоставление снимков позиций С-400 "Триумф" от 28 августа и от 14 сентября.

Damage from Ukraine's recent strike on Russian air defenses in Crimea is visible in new high resolution satellite imagery. pic.twitter.com/is2lF3TonU