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Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилета "Нептуна" – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 16:23
Как выглядели позиции
Позиции батареи С-400 в Крыму после ракетного удара (Фото - Twitter Brady Africk)

Американский эксперт опубликовал спутниковые снимки, на которых видны позиции российских батарей С-400 во временно оккупированном Крыму до и после того, как по ним был нанесен ракетный удар.

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Эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал в Twitter сопоставление снимков позиций С-400 "Триумф" от 28 августа и от 14 сентября.

"Потери от недавнего удара Украины по российской системе ПВО в Крыму видны на новых спутниковых снимках высокого разрешения", – пояснил он.

На первом снимке, который сделан проектом Planet 28 августа, видны несколько оборудованных позиций пусковых установок российской ПВО.    

Позиции батареи С-400 в Крыму до ракетного удара (Фото – Twitter Brady Africk)

На второй снимок, который сделан 14 сентября, попал момент начала передислокации пусковых установок с прежних позиций, одна из которых буквально выжжена.

Позиции батареи С-400 в Крыму после ракетного удара (Фото – Twitter Brady Africk)

Удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории был нанесен в ночь на 14 сентября. Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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Смотрите также: "Тут даже изолента не поможет". Появилось еще одно фото БДК "Минск" после ракетного удара

Сергей Бережной
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