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На кону $24 млрд. Зеленский едет к Байдену, так как "отношение американцев меняется" — WP

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 11:03
На кону $24 млрд. Зеленский едет к Байдену, так как
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - EPA).JPG

Будущий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон якобы был скоординирован с администрацией американского лидера Джо Байдена с целью добиться от Конгресса США предоставления Украине дополнительной помощи на сумму $24 млрд. Об этом пишет The Washington Post, не ссылаясь на источники.

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По данным американских СМИ, Зеленский намерен посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Байден и Зеленский планируют выступить там 19 сентября.

Газета описывает нынешнюю ситуацию в США: лидеры республиканцев, демократы и Белый дом настаивают, что большинство Конгресса продолжает поддерживать помощь Украине, которая борется за существование государства и народа.

Однако внутри Республиканской партии (и среди небольшого числа демократов) растет напряжение насчет того, какой объем помощи Вашингтон должен предоставлять Киеву.

При этом из-за того, что были сформированы одни ожидания от нынешнего контрнаступления Сил обороны, а реальность несколько иная, и из-за раздувания пропагандой РФ и других заинтересованных сторон фейкового тезиса о "провале" попытки ВСУ, отношение американцев к Украине "меняется", указывает издание.

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При этом крайний правый фланг Республиканской партии "ведет агрессивную кампанию по мобилизации общественной поддержки сокращения помощи Украине".

Как пишет WP, Капитолийский холм "ощущает давление из-за приближения года выборов, а долгожданное летнее контрнаступление Украины принесло пока лишь незначительные территориальные успехи. Таким образом, с каждым последующим запросом на финансирование получение одобрения Конгресса, вероятно, будет становиться все более сложной задачей, говорят законодатели и аналитики".

На фоне такой ситуации визит Зеленского в США служит той же цели, что и прошлый, 22 декабря 2022 года, когда он отправился в Вашингтон сразу после посещения линии фронта под Бахмутом, тогда еще не полностью оккупированном Россией.

Тем временем Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи в сфере безопасности из-за того, что "все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор за использованием денег".

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Євген Пилипенко
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