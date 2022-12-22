Зеленский передал Конгрессу флаг из Бахмута, ему подарили флаг США – фото

Президент Владимир Зеленский передал Конгрессу США флаг Украины, который он привез из Бахмута. В ответ конгрессмены подарили ему флаг США со здания Капитолия. Это событие произошло в конце выступления Зеленского в Конгрессом США.

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"Когда я был в Бахмуте вчера, наши герои подарили мне флаг. Боевой флаг. Флаг тех, кто защищает Украину и Европу и весь мир ценой своей жизни. Они попросили меня передать вам этот флаг – Конгрессу США. Членам Сената и Конгресса, чьи решения могут спасти миллионы жизней. Так пусть же эти решения будут приняты. Пусть этот флаг остается с вами, дамы и господа. Этот флаг – символ нашей победы в этой войне. Мы продолжаем бороться и мы победим, потому что мы едины – Украина, Америка и весь свободный мир", – сказал Зеленский.

Президент передал флаг из Бахмута с подписями бойцов спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и вице-президенту США Камале Харрис.

Пелоси передала Зеленскому флаг, который ранее был поднят над зданием Капитолия, где находится Конгресс США.

"Этот флаг развевался над зданием Капитолия сегодня. А сейчас мы передаем его президенту Украины", – сказала Пелоси.

20 декабря во фронтовом Бахмуте флаг с подписями передал Зеленскому боец со словами, что "это подарок нашим братьям в США, мы просим вас передать его им".

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Наталія Медведєва

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