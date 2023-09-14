Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Какого черта мы ждем?". Джонсон раскритиковал союзников за промедление с помощью Украине

14.09.2023, 07:58
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников усилить военную помощь Украине, чтобы обеспечить ее скорейшую победу в войне. Об этом он написал в колонке для Spectator.

По его словам, во время недавней поездки в Украину он был в военных госпиталях и общался с ранеными украинскими воинами, которые были рады прогрессу в наступлении. 

Он призвал не верить в то, что украинцев можно каким-то образом убедить прекратить воевать или пойти на следу с Россией. 

"Они воюют не по нашему приказу и не остановятся, потому что мы так говорим. Они ведут войну за независимость, потому что отказываются подчиниться террору и потому, что хотят, чтобы их страна была свободной. Они находят идею переговоров смехотворной", — заявил Джонсон.

Политик написал, что украинские воины не потеряли решимость и не понимают, как можно верить словами диктатора Владимира Путина

"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку?", — подчеркнул он.

Экс-премьер Британии считает, что Украина победит в войне, однако Западу стоит ускорить и усилить военную помощь, чтобы погибло меньше украинцев. 

"Не можем ли мы, во имя всего святого, оказать украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей брошено в склеп этого бессмысленного конфликта? Я уже спрашивал и спрашиваю еще раз: какого черта мы ждем?", — резюмировал Джонсон.

Читайте также: Джонсон объяснил россиянам выгоду скорейшей победы Украины: Перестанете умирать

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьБорис ДжонсонВеликобританиянаступлениепереговорывладимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 