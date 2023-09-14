"Какого черта мы ждем?". Джонсон раскритиковал союзников за промедление с помощью Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников усилить военную помощь Украине, чтобы обеспечить ее скорейшую победу в войне. Об этом он написал в колонке для Spectator.

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По его словам, во время недавней поездки в Украину он был в военных госпиталях и общался с ранеными украинскими воинами, которые были рады прогрессу в наступлении.

Он призвал не верить в то, что украинцев можно каким-то образом убедить прекратить воевать или пойти на следу с Россией.

"Они воюют не по нашему приказу и не остановятся, потому что мы так говорим. Они ведут войну за независимость, потому что отказываются подчиниться террору и потому, что хотят, чтобы их страна была свободной. Они находят идею переговоров смехотворной", — заявил Джонсон.

Политик написал, что украинские воины не потеряли решимость и не понимают, как можно верить словами диктатора Владимира Путина.

"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку?", — подчеркнул он.

Экс-премьер Британии считает, что Украина победит в войне, однако Западу стоит ускорить и усилить военную помощь, чтобы погибло меньше украинцев.

"Не можем ли мы, во имя всего святого, оказать украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей брошено в склеп этого бессмысленного конфликта? Я уже спрашивал и спрашиваю еще раз: какого черта мы ждем?", — резюмировал Джонсон.

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