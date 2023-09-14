"Какого черта мы ждем?". Джонсон раскритиковал союзников за промедление с помощью Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников усилить военную помощь Украине, чтобы обеспечить ее скорейшую победу в войне. Об этом он написал в колонке для Spectator.
Он призвал не верить в то, что украинцев можно каким-то образом убедить прекратить воевать или пойти на следу с Россией.
"Они воюют не по нашему приказу и не остановятся, потому что мы так говорим. Они ведут войну за независимость, потому что отказываются подчиниться террору и потому, что хотят, чтобы их страна была свободной. Они находят идею переговоров смехотворной", — заявил Джонсон.
Политик написал, что украинские воины не потеряли решимость и не понимают, как можно верить словами диктатора Владимира Путина.
"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку?", — подчеркнул он.
Экс-премьер Британии считает, что Украина победит в войне, однако Западу стоит ускорить и усилить военную помощь, чтобы погибло меньше украинцев.
"Не можем ли мы, во имя всего святого, оказать украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей брошено в склеп этого бессмысленного конфликта? Я уже спрашивал и спрашиваю еще раз: какого черта мы ждем?", — резюмировал Джонсон.
- Джонсон заявил, что не против стать новым генсеком НАТО.
- По словам экс-премьера Британии, безопасность его страны окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Он призвал дать ВСУ истребители.
- Джонсон считает, что не стоит зацикливаться на том, что будет с РФ после победы Украины в войне, и не имеет значения, развалится ли она.
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