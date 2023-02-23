Джонсон объяснил россиянам выгоду скорейшей победы Украины: Перестанете умирать

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не стоит зацикливаться на том, что будет с РФ после победы Украины в войне, и не имеет значения, развалиться ли она. В эфире украинского телемарафона он сказал, что россиянам было бы лучше, чтобы украинцы быстрее победили, так как тогда военные РФ перестанут гибнуть.

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Джонсона спросили, есть ли у коллективного Запада виденье будущего России.

В ответ экс-премьер Британии призвал не думать постоянно "о той России о том Путине", а вместо этого сосредоточиться на Украине.

"Пусть Путин падет, Россия распадется. Пускай себе. Это не моя проблема. Я не о том думаю, я не его советник, чего мне волноваться. Я забочусь о том, чтобы украинцы как можно быстрее выиграли – это будет лучше всего. Лучшее будущее для России. Перестанут умирать молодые россияне на фронтах", - отметил Джонсон.

Также он подчеркнул, что военные действия ударили по российской экономике, потому после победы Украины "им будет только лучше".

Джонсон также сегодня заявил, что не против стать новым генсеком НАТО.

По словам экс-премьера Британии, безопасность его страны окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Он призвал дать ВСУ истребители

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Оксана Житнюк

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