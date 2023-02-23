Джонсон объяснил россиянам выгоду скорейшей победы Украины: Перестанете умирать
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не стоит зацикливаться на том, что будет с РФ после победы Украины в войне, и не имеет значения, развалиться ли она. В эфире украинского телемарафона он сказал, что россиянам было бы лучше, чтобы украинцы быстрее победили, так как тогда военные РФ перестанут гибнуть.
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Джонсона спросили, есть ли у коллективного Запада виденье будущего России.
В ответ экс-премьер Британии призвал не думать постоянно "о той России о том Путине", а вместо этого сосредоточиться на Украине.
"Пусть Путин падет, Россия распадется. Пускай себе. Это не моя проблема. Я не о том думаю, я не его советник, чего мне волноваться. Я забочусь о том, чтобы украинцы как можно быстрее выиграли – это будет лучше всего. Лучшее будущее для России. Перестанут умирать молодые россияне на фронтах", - отметил Джонсон.
Также он подчеркнул, что военные действия ударили по российской экономике, потому после победы Украины "им будет только лучше".
- Джонсон также сегодня заявил, что не против стать новым генсеком НАТО.
- По словам экс-премьера Британии, безопасность его страны окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Он призвал дать ВСУ истребители.
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