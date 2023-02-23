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Джонсон объяснил россиянам выгоду скорейшей победы Украины: Перестанете умирать

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 23:58
Джонсон объяснил россиянам выгоду скорейшей победы Украины: Перестанете умирать - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не стоит зацикливаться на том, что будет с РФ после победы Украины в войне, и не имеет значения, развалиться ли она. В эфире украинского телемарафона он сказал, что россиянам было бы лучше, чтобы украинцы быстрее победили, так как тогда военные РФ перестанут гибнуть.

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Джонсона спросили, есть ли у коллективного Запада виденье будущего России.

В ответ экс-премьер Британии призвал не думать постоянно "о той России о том Путине", а вместо этого сосредоточиться на Украине.

"Пусть Путин падет, Россия распадется. Пускай себе. Это не моя проблема. Я не о том думаю, я не его советник, чего мне волноваться. Я забочусь о том, чтобы украинцы как можно быстрее выиграли – это будет лучше всего. Лучшее будущее для России. Перестанут умирать молодые россияне на фронтах", - отметил Джонсон.

Также он подчеркнул, что военные действия ударили по российской экономике, потому после победы Украины "им будет только лучше".

Читайте также: Украина четко готовилась к войне, нам повезло с Джонсоном и Уоллесом — посол в Британии

Оксана Житнюк
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Борис Джонсон война
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