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Украина четко готовилась к войне, нам повезло с Джонсоном и Уоллесом — посол в Британии

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13.02.2023, 10:27
Украина четко готовилась к войне, нам повезло с Джонсоном и Уоллесом — посол в Британии - Фото
Борис Джонсон (Фото: ОП)

Украина четко готовилась к войне, в том числе и при помощи Великобритании. Об этом сказал посол в Лондоне Вадим Пристайко в интервью LIGA.net.

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По его словам, 1 февраля 2022 года бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приезжал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским

"В ходе нее Джонсон уже спрашивал: Как мы можем помочь? Что нужно? Противотанковые? Скорее всего, будет нападение танков", — сказал посол.

Пристайко отметил, что Джонсон привез с собой военных экспертов, которые консультировали его. 

"Мы обсуждали, что может быть танковое наступление, что нам нужны противотанковые ракеты, в каком количестве, где взять. Он тут же спрашивал своих экспертов – сколько есть на складах. Мы совершенно четко готовились к противостоянию с Россией", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украине повезло не только с Джонсоном, но и с министром обороны Британии Беном Уоллесом

"Уоллес очень прямолинейный и жесткий человек, бывший военный. К нашему счастью, было совпадение многих факторов. И Бен Уоллес – один из них", — резюмировал Пристайко.

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

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    Дмитро Гриниченко
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    Великобритания война Борис Джонсон военная помощь Бен Уоллес вадим пристайко
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