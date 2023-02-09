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"Смотрим все варианты": у премьера Британии прокомментировали планы о самолетах для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 20:08
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото - Flickr.com)

В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака рассматривают "весь набор вариантов", чтобы убедиться, что смогут поддерживать Украину "наилучшим образом". Об этом заявил представитель офиса, пишет The Guardian.

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На Даунинг-стрит, 10 рассматривают "целый набор вариантов", чтобы помочь Украине в противостоянии агрессии России, сказал пресс-представитель офиса премьера в ответ на вопрос о возможности поставок Украине истребителей. 

Он также напомнил, что "министр обороны сказал сегодня утром, что реактивные самолеты — не единственная возможность, которую можно использовать", и что в Британии рассматривают "весь набор вариантов, чтобы убедиться, что мы можем продолжать поддерживать Украину наилучшим образом".

Чиновник также прокомментировал заявление главы минобороны Бена Уоллеса о том, что подготовка украинских пилотов, вероятно, не успеет закончиться до окончания боевых действий. Великобритания ищет способ "адаптировать нашу подготовку для ускорения процесса", – сказал пресс-представитель.

При этом он подчеркнул, что "остается несомненным, что истребители – это чрезвычайно сложная техника.

9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину, и что этот процесс может занять месяцы. 

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители. 
  • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

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Сергій Бережний
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Бен Уоллес риши сунак Великобритания истребители военная помощь
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