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Байден и Зеленский встретятся на следующей неделе – NBC, CNN

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 22:47
Байден и Зеленский встретятся на следующей неделе – NBC, CNN - Фото
Зеленский и Байден (Фото – Офис президента)

На следующей неделе состоится встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным американских журналистов, Зеленский намерен посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, но пока неясно, состоится ли встреча с Байденом тоже в Нью-Йорке, или же в Белом доме. Белый дом отказался от комментариев.

В CNN, ссылаясь на "многочисленных чиновников, знакомых с планами", тоже написали о предстоящей встрече Зеленского с Байденом.

Один источник, знакомый с этим вопросом, сказал журналистам, что Зеленский отправится в Вашингтон после остановки в Нью-Йорке.

По данным журналистов, Байден и Зеленский планируют выступить перед Генассамблеей во вторник, 19 сентября.

Зеленский якобы планирует лично выступить на ежегодном собрании, чтобы призвать к оказанию большей военной помощи Украине, которая ведет контрнаступление. По словам собеседников журналистов, знакомых с планами, у Зеленского также запланированы несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке.

Как известно, представители украинской власти публично не анонсируют географию поездок Зеленского в целях безопасности.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в ближайшие дни в США во время Генассамблеи ООН.

  • Сегодня Байден назначил специального представителя по вопросам экономического обновления Украины – должность заняла бывшая глава Министерства торговли США Пенни Прицкер.

Читайте также: Западные СМИ пишут, что Байден скоро может передать Украине ATACMS. Пентагон не подтвердил

Оксана Житнюк
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