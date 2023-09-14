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Байден та Зеленський зустрінуться наступного тижня – NBC, CNN

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 22:47
Байден та Зеленський зустрінуться наступного тижня – NBC, CNN - Фото
Зеленський і Байден (Фото - Офіс президента)

Наступного тижня відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє NBC із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника.

За даними американських журналістів, Зеленський має намір відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч із Байденом теж у Нью-Йорку, чи в Білому домі. Білий дім відмовився від коментарів.

У CNN, посилаючись на "чисельних чиновників, знайомих із планами", також написали про майбутню зустріч Зеленського з Байденом.

Одне джерело, знайоме з цим питанням, сказало журналістам, що Зеленський вирушить до Вашингтона після зупинки в Нью-Йорку.

За даними журналістів, Байден та Зеленський планують виступити перед Генасамблеєю у вівторок, 19 вересня.

Зеленський нібито планує особисто виступити на щорічних зборах, щоб закликати до більшої військової допомоги Україні, яка веде контрнаступ. За словами співрозмовників журналістів, знайомих із планами, у Зеленського також заплановано кілька зустрічей з іншими світовими лідерами у Нью-Йорку.

Як відомо, представники української влади публічно не анонсують географію поїздок Зеленського в цілях безпеки.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США під час Генасамблеї ООН.

  • Сьогодні Байден призначив спеціального представника з питань економічного оновлення України – посаду обійняла колишня голова Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер.

Читайте також: Західні ЗМІ пишуть, що Байден скоро може передати Україні ATACMS. Пентагон не підтвердив

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийДжо Байденнью-йоркбілий дім
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