Західні ЗМІ пишуть, що Байден незабаром може передати Україні ATACMS. Пентагон не підтвердив

У Пентагоні поки що не стали підтверджувати інформацію про те, що незабаром США можуть передати Україні ракети ATACMS. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, він бачив повідомлення в медіа про нібито передання ракет Україні, проте поки що йому нічого оголосити.

"Коли і якщо з'явиться щось нове, що можна оголосити на цьому фронті, ми обов'язково це зробимо, але на сьогодні я не маю нічого нового, що я міг би повідомити", — сказав Райдер.

Він зазначив, що не спекулюватиме на майбутніх варіантах військової допомоги.

"Ми збираємося працювати з Україною, щоб надати їм усе необхідне для успіху", — наголосив генерал.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

10 вересня 2023 року FT написала, що Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.

Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив Зеленський.

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