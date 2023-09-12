Западные СМИ пишут, что Байден скоро может передать Украине ATACMS. Пентагон не подтвердил

В Пентагоне пока не стали подтверждать информацию о том, что вскоре США могут передать Украине ракеты ATACMS. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, он видел сообщения в медиа о якобы передаче ракет Украине, однако пока ему нечего объявить.

"Когда и если появится что-то новое, что можно объявить на этом фронте, мы обязательно это сделаем, но на сегодняшний день у меня нет ничего нового, что я мог бы сообщить", — сказал Райдер.

Он отметил, что не будет спекулировать на будущих вариантах военной помощи.

"Мы собираемся работать с Украиной, чтобы предоставить им все необходимое для успеха", — подчеркнул генерал.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

10 сентября 2023 года FT написала, что президент США Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.

Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил Зеленский.

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