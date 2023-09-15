Главком армии Британии отверг критику наступления ВСУ: Предсказывать войну — это абсурд

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин отверг критику наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сказал на выставке вооружений DSEI в Лондоне, цитирует его The Guardian.

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По его словам, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на фронте и оттесняют россиян назад.

Он отверг утверждения о том, что наступление ВСУ "идет с трудом" и заявил, что украинские воины сдерживают россиян на севере и продвигаются на южном направлении на расстояние от 10 до 20 км.

"Идея о том, что война — это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предсказывать — это абсурд", — сказал Радакин.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

13 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.

14 сентября она рассказала, что в Андреевке есть "определенный успех", но по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои.

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