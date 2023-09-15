Главком армии Британии отверг критику наступления ВСУ: Предсказывать войну — это абсурд
15.09.2023, 07:21
Тони Радакин (Фото: EPA)
Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин отверг критику наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сказал на выставке вооружений DSEI в Лондоне, цитирует его The Guardian.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на фронте и оттесняют россиян назад.
Он отверг утверждения о том, что наступление ВСУ "идет с трудом" и заявил, что украинские воины сдерживают россиян на севере и продвигаются на южном направлении на расстояние от 10 до 20 км.
"Идея о том, что война — это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предсказывать — это абсурд", — сказал Радакин.
- Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
- 13 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.
- 14 сентября она рассказала, что в Андреевке есть "определенный успех", но по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои.
Читайте также: ВСУ имеют успех под Бахмутом. Ключ к городу – Клещеевка и Берховка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
"Какого черта мы ждем?". Джонсон раскритиковал союзников за промедление с помощью Украине 14.09.2023Генштаб заявил, что ВСУ начали атаковать в районе Донецка. Ведут штурмы и возвращают землю 13.09.2023Генштаб: РФ хочет прорваться у Купянска, Бахмута и Донецка. Атакует на Запорожье — карта 12.09.2023
Последние новости
Комментарии