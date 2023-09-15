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Главком армии Британии отверг критику наступления ВСУ: Предсказывать войну — это абсурд

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 07:21
Главком армии Британии отверг критику наступления ВСУ: Предсказывать войну — это абсурд - Фото
Тони Радакин (Фото: EPA)

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин отверг критику наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сказал на выставке вооружений DSEI в Лондоне, цитирует его The Guardian.

По его словам, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на фронте и оттесняют россиян назад.
Он отверг утверждения о том, что наступление ВСУ "идет с трудом" и заявил, что украинские воины сдерживают россиян на севере и продвигаются на южном направлении на расстояние от 10 до 20 км. 
"Идея о том, что война — это чисто и аккуратно, и ее можно планировать и предсказывать — это абсурд", — сказал Радакин.
  • Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш ранее сообщил, что Силы обороны имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
  • 13 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.
  • 14 сентября она рассказала, что в Андреевке есть "определенный успех", но по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои.

Читайте также: ВСУ имеют успех под Бахмутом. Ключ к городу – Клещеевка и Берховка

Дмитрий Гриниченко
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