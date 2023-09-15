Командувач армії Британії відкинув критику наступу ЗСУ: Передбачати війну — це абсурд

Командувач армією Великої Британії адмірал Тоні Радакін відкинув критику наступу Збройних Сил України. Про це він сказав на виставці озброєнь DSEI у Лондоні, цитує його The Guardian.

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За його словами, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на фронті та відтісняють росіян назад.

Він відкинув твердження про те, що наступ ЗСУ "йде важко" і заявив, що українські воїни стримують росіян на півночі та просуваються на південному напрямку на відстань від 10 до 20 км.

"Ідея про те, що війна — це чисто та акуратно, і її можна планувати і передбачати — це абсурд", — сказав Радакін.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.

14 вересня вона розказала, що в Андріївці є "певний успіх", але станом на зараз тривають важкі бої.

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