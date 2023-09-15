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Командувач армії Британії відкинув критику наступу ЗСУ: Передбачати війну — це абсурд

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 07:21
Командувач армії Британії відкинув критику наступу ЗСУ: Передбачати війну — це абсурд - Фото
Тоні Радакін (Фото: EPA)

Командувач армією Великої Британії адмірал Тоні Радакін відкинув критику наступу Збройних Сил України. Про це він сказав на виставці озброєнь DSEI у Лондоні, цитує його The Guardian.

За його словами, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на фронті та відтісняють росіян назад.

Він відкинув твердження про те, що наступ ЗСУ "йде важко" і заявив, що українські воїни стримують росіян на півночі та просуваються на південному напрямку на відстань від 10 до 20 км.

"Ідея про те, що війна — це чисто та акуратно, і її можна планувати і передбачати — це абсурд", — сказав Радакін.

  • Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
  • 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.
  • 14 вересня вона розказала, що в Андріївці є "певний успіх", але станом на зараз тривають важкі бої.

    Читайте також: ЗСУ мають успіх під Бахмутом. Ключ до міста – Кліщіївка та Берхівка

    Дмитро Гриниченко
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