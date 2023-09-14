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Маляр заявила про звільнення Андріївки, але відредагувала пост. У 3 ОШБр теж спростували

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 16:08
Маляр заявила про звільнення Андріївки, але відредагувала пост. У 3 ОШБр теж спростували - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ
доповнено

Сили оборони звільнили Андріївку Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак згодом після цього повідомлення пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, бійці якої зараз виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку, заявила, що інформація про взяття Андріївки є передчасною. Трохи пізніше свій допис відредагувала і Маляр.

Маляр початково повідомила, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед.

На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному флангу ЗСУ успішно просуваються.

"Основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка – наша", – написала вона.

Маляр заявила про звільнення Андріївки, але відредагувала пост. У 3 ОШБр теж спростували

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський написав: "Потужні та сміливі наші воїни".

ДОПОВНЕНО О 16:37. В 3 ОШБр заявили, що інформація про взяття Андріївки є "хибною та передчасною", і наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", – йдеться в повідомленні.

ДОПОВНЕНО о 16:50. Маляр відредагувала свій пост про нібито звільнення Андріївки, написавши, що "ситуація дуже складна і мінлива", і "тримаємо кулаки за наших".

  • Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
  • Він також розповів, що на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни "переключились" на район Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону ЗСУ, але "б'ються, як риба об лід".
  • Маляр учора повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.

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Оксана Житнюк
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