Маляр заявила про звільнення Андріївки, але відредагувала пост. У 3 ОШБр теж спростували
Сили оборони звільнили Андріївку Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак згодом після цього повідомлення пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, бійці якої зараз виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку, заявила, що інформація про взяття Андріївки є передчасною. Трохи пізніше свій допис відредагувала і Маляр.
Маляр початково повідомила, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед.
На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному флангу ЗСУ успішно просуваються.
"Основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка – наша", – написала вона.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський написав: "Потужні та сміливі наші воїни".
ДОПОВНЕНО О 16:37. В 3 ОШБр заявили, що інформація про взяття Андріївки є "хибною та передчасною", і наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", – йдеться в повідомленні.
ДОПОВНЕНО о 16:50. Маляр відредагувала свій пост про нібито звільнення Андріївки, написавши, що "ситуація дуже складна і мінлива", і "тримаємо кулаки за наших".
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
- Він також розповів, що на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни "переключились" на район Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону ЗСУ, але "б'ються, як риба об лід".
- Маляр учора повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.
Читайте також: Начальник Генштабу Британії: Росія витрачає бюджет на війну, ми маємо бути готові до цього
Коментарі