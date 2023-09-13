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Начальник Генштабу Британії: Росія витрачає бюджет на війну, ми маємо бути готові до цього

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13.09.2023, 13:06
Начальник Генштабу Британії: Росія витрачає бюджет на війну, ми маємо бути готові до цього - Фото
Патрік Сандерс (Фото: Міноборони Британії)

Начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що Росія спрямовує державні витрати на оборону, а тому союзники мають бути готовими до цього. Про це він повідомив на виставці Defense and Security Equipment International.

За його словами, РФ стає дедалі ізольованішою, а світ втомлений її постійною дезінформацією.

"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році", — сказав Сандерс.

Він зазначив, що наступ Сил оборони продовжується і союзники мають забезпечити їх усім необхідним.

"Російські державні витрати зараз спрямовуються на оборону, на них явно чекає довгий час. Ми повинні бути готові до того, що може піти за цим", — заявив генерал.
  • Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.
  • На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаВелика БританіяПатрік Сандерс
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