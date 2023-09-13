Начальник Генштабу Британії: Росія витрачає бюджет на війну, ми маємо бути готові до цього

Начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що Росія спрямовує державні витрати на оборону, а тому союзники мають бути готовими до цього. Про це він повідомив на виставці Defense and Security Equipment International.

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За його словами, РФ стає дедалі ізольованішою, а світ втомлений її постійною дезінформацією.



"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році", — сказав Сандерс.



Він зазначив, що наступ Сил оборони продовжується і союзники мають забезпечити їх усім необхідним.



"Російські державні витрати зараз спрямовуються на оборону, на них явно чекає довгий час. Ми повинні бути готові до того, що може піти за цим", — заявив генерал.

Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.

На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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