Начальник Генштабу Британії: Росія витрачає бюджет на війну, ми маємо бути готові до цього
13.09.2023, 13:06
Патрік Сандерс (Фото: Міноборони Британії)
Начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що Росія спрямовує державні витрати на оборону, а тому союзники мають бути готовими до цього. Про це він повідомив на виставці Defense and Security Equipment International.
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За його словами, РФ стає дедалі ізольованішою, а світ втомлений її постійною дезінформацією.
"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році", — сказав Сандерс.
Він зазначив, що наступ Сил оборони продовжується і союзники мають забезпечити їх усім необхідним.
"Російські державні витрати зараз спрямовуються на оборону, на них явно чекає довгий час. Ми повинні бути готові до того, що може піти за цим", — заявив генерал.
"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних у 2021 році", — сказав Сандерс.
Він зазначив, що наступ Сил оборони продовжується і союзники мають забезпечити їх усім необхідним.
"Російські державні витрати зараз спрямовуються на оборону, на них явно чекає довгий час. Ми повинні бути готові до того, що може піти за цим", — заявив генерал.
- Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.
- На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.
- Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.
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