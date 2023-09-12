Міноборони: Росія стягує з глибини своєї території резерви, щоб не допустити прориву лінії оборони

Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів стягує на фронт резерви. Про це повідомив Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

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Без посилань на джерело інформації там пишуть, що противник "перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії".

Одночасно на четвертому місяці контрнаступу ЗСУ росіяни збільшили інтенсивність застосування керованих авіабомб, баражувальних боєприпасів "Ланцет" і Shahed-136/"Герань-2", вказали в Міноборони.

Ось фронтове зведення Генштабу на ранок 12 вересня.

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