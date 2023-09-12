Міноборони: Росія стягує з глибини своєї території резерви, щоб не допустити прориву лінії оборони
12.09.2023, 14:10
Поранений російський окупант на території України (скриншот)
Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів стягує на фронт резерви. Про це повідомив Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.
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Без посилань на джерело інформації там пишуть, що противник "перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії".
Одночасно на четвертому місяці контрнаступу ЗСУ росіяни збільшили інтенсивність застосування керованих авіабомб, баражувальних боєприпасів "Ланцет" і Shahed-136/"Герань-2", вказали в Міноборони.
Ось фронтове зведення Генштабу на ранок 12 вересня.
- 11 вересня 2023 року президент Зеленський відповів на заяви бразильського лідера Лули про нібито необхідність компромісів із РФ.
- 12 вересня канцлер ФРН Шольц заявив, що Україні не потрібен "удаваний" мир без дотримання її територіальної цілісності та поваги до принципів міжнародного права.
- Того ж дня глава РПЦ Кирило закликав паству на війну проти України, а російський диктатор Путін заявив, що "мужики наши, понимая, что их ожидает на фронте, все равно идут на это".
- Дивіться високоточне враження екіпажів "Ланцетів" українським снарядом, яке зняли на відео з дрона. І ще одне: як удар GMLRS знищив у посадці транспорт російських операторів дронів Zala.
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