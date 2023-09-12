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Міноборони: Росія стягує з глибини своєї території резерви, щоб не допустити прориву лінії оборони

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 14:10
Міноборони: Росія стягує з глибини своєї території резерви, щоб не допустити прориву лінії оборони - Фото
Поранений російський окупант на території України (скриншот)

Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів стягує на фронт резерви. Про це повідомив Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

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Без посилань на джерело інформації там пишуть, що противник "перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії".

Одночасно на четвертому місяці контрнаступу ЗСУ росіяни збільшили інтенсивність застосування керованих авіабомб, баражувальних боєприпасів "Ланцет" і Shahed-136/"Герань-2", вказали в Міноборони.

Ось фронтове зведення Генштабу на ранок 12 вересня.

Читайте також: Україна скоро відправить на війну свій "Ланцет" – це "Перун"

Євген Пилипенко
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війнарезервShahedланцет
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