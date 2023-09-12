Генштаб: РФ хоче прорватися біля Куп'янська, Бахмута та Донецька. Атакує на Запоріжжі — карта
12.09.2023, 07:24
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти намагаються прорватися в районах Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також контратакують у Запорізькій області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 30 бойових зіткнень. Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ поблизу Новоселівського, Оріхово-Василівки та Кліщіївки.
Біля тимчасово окупованого Донецька ворог атакував у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, успіху не мав.
Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя, завдають загарбникам втрат, РФ намагається відновити підрозділи та штурмують позиції ЗСУ.
Українські воїни відбили понад 10 атак у районах Роботиного та Новоданилівки, мали успіх на південь і на південний схід від Роботиного, закріплюються на рубежах.
Авіація ЗСУ завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Артилеристи та ракетники вразили 12 артилерійських засобів, район зосередження піхоти, техніки та озброєння, пункт управління та склад боєприпасів.
Українські воїни відбили понад 10 атак у районах Роботиного та Новоданилівки, мали успіх на південь і на південний схід від Роботиного, закріплюються на рубежах.
Авіація ЗСУ завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Артилеристи та ракетники вразили 12 артилерійських засобів, район зосередження піхоти, техніки та озброєння, пункт управління та склад боєприпасів.
- Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
- США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.
- Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.
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