Генштаб: РФ хочет прорваться у Купянска, Бахмута и Донецка. Атакует на Запорожье — карта
Российские оккупанты пытаются прорваться в районах Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Около временно оккупированного Донецка враг атаковал в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.
Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят захватчикам потери, РФ пытается восстановить подразделения и штурмуют позиции ВСУ.
Украинские воины отбили более 10 атак в районах Работино и Новоданиловки, имели успех южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на рубежах.
Авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Артиллеристы и ракетчики поразили 12 артиллерийских средств, район сосредоточения пехоты, техники и вооружения, пункт управления и склад боеприпасов.
- Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
- США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.
- Главком Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.
Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"
Комментарии