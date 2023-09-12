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Генштаб: РФ хочет прорваться у Купянска, Бахмута и Донецка. Атакует на Запорожье — карта

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 07:24
Генштаб: РФ хочет прорваться у Купянска, Бахмута и Донецка. Атакует на Запорожье — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются прорваться в районах Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне пытаются прорвать оборону украинских войск вблизи Новоселовского, Орехово-Васильевки и Клещеевки. 

Около временно оккупированного Донецка враг атаковал в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел. 

Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят захватчикам потери, РФ пытается восстановить подразделения и штурмуют позиции ВСУ.

Украинские воины отбили более 10 атак в районах Работино и Новоданиловки, имели успех южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на рубежах. 

Авиация ВСУ нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Артиллеристы и ракетчики поразили 12 артиллерийских средств, район сосредоточения пехоты, техники и вооружения, пункт управления и склад боеприпасов. 

  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.
  • Главком Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии. 

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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