Минобороны: РФ стягивает из глубины своей территории резервы, чтобы не допустить прорыва
12.09.2023, 14:10
Раненый российский оккупант на территории Украины (скриншот)
Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов стягивает на фронт резервы. Об этом сообщила Military Media Center, медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины.
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Без ссылок на источник информации там пишут, что противник "перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России".
Одновременно на четвертом месяцев контрнаступления ВСУ россияне увеличили интенсивность применения управляемых авиабомб, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и Shahed-136/"Герань-2", указали в Минобороны.
Вот фронтовая сводка Генштаба на утро 12 сентября.
- 11 сентября 2023 года президент Зеленский ответил на заявления бразильского лидера Лулы о якобы необходимости компромиссов с РФ.
- 12 сентября канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украине не нужен "мнимый" мир без соблюдения ее территориальной целостности и уважения к принципам международного права.
- В тот же день глава РПЦ Кирилл призвал паству на войну против Украины, а российский диктатор Путин заявил, что "мужики наши, понимая, что их ожидает на фронте, все равно идут на это".
- Смотрите высокоточное поражение экипажей "Ланцетов" украинским снарядом, которое сняли на видео с дрона. И еще одно: как удар GMLRS уничтожил в посадке транспорт российских операторов дронов Zala.
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