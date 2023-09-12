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Минобороны: РФ стягивает из глубины своей территории резервы, чтобы не допустить прорыва

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 14:10
Минобороны: РФ стягивает из глубины своей территории резервы, чтобы не допустить прорыва - Фото
Раненый российский оккупант на территории Украины (скриншот)

Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов стягивает на фронт резервы. Об этом сообщила Military Media Center, медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины.

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Без ссылок на источник информации там пишут, что противник "перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России".

Одновременно на четвертом месяцев контрнаступления ВСУ россияне увеличили интенсивность применения управляемых авиабомб, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и Shahed-136/"Герань-2", указали в Минобороны.

Вот фронтовая сводка Генштаба на утро 12 сентября.

Читайте также: Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" — это "Перун"

Євген Пилипенко
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войнарезервShahedланцет
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