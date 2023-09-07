UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Удар GMLRS уничтожил в посадке транспорт российских операторов дронов Zala – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 13:58
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala. По военной цели был нанесен удар реактивным снарядом из установки М142 HIMARS.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ролик выложил в X (бывший Twitter) пользователь-военнослужащий ВСУ с никнеймом externalPilot. Съемку ведет, судя по характерной "стабилизации" картинки, разведывательный беспилотник "Лелека-100".

На фото и видео с БПЛА видно спрятанный в лесопосадке транспорт — по нему точно прилетает снаряд GMLRS.

Смотрите видео: Результат ударов снарядами HIMARS по "Градам" россиян – взрыв и разлет вольфрама

В сети спекулируют, что это мог быть автомобиль с пусковой для дронов-камикадзе "Ланцет", которые доставляют много проблем Силам обороны на линии фронта и около нее, однако подтверждений этому нет.

"Не знаю, что именно это за транспорт был, но передвигался на нем экипаж Zala-421. Уже не передвигается", – написал военнослужащий.

Zala-421 – малогабаритный разведывательный беспилотник типа "крыло".

Было:

Стало:

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнааэроразведкаHIMARSM142ланцетZala
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 