Украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala. По военной цели был нанесен удар реактивным снарядом из установки М142 HIMARS.

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Ролик выложил в X (бывший Twitter) пользователь-военнослужащий ВСУ с никнеймом externalPilot. Съемку ведет, судя по характерной "стабилизации" картинки, разведывательный беспилотник "Лелека-100".

На фото и видео с БПЛА видно спрятанный в лесопосадке транспорт — по нему точно прилетает снаряд GMLRS.

Смотрите видео: Результат ударов снарядами HIMARS по "Градам" россиян – взрыв и разлет вольфрама

В сети спекулируют, что это мог быть автомобиль с пусковой для дронов-камикадзе "Ланцет", которые доставляют много проблем Силам обороны на линии фронта и около нее, однако подтверждений этому нет.

"Не знаю, что именно это за транспорт был, но передвигался на нем экипаж Zala-421. Уже не передвигается", – написал военнослужащий.

Zala-421 – малогабаритный разведывательный беспилотник типа "крыло".

Было:

Стало:

HIMARS и высокоточная артиллерия прибили "жирные" цели: "Триаду", "Малахит", кучку БМП.

В США успешно испытали новые ракеты для HIMARS: там удвоенная дальность без урона точности.

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