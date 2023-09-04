В сети распространилось видео поражения бойцами Сил обороны двух реактивных систем залпового огня "Град" россиян в Донецкой области.

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В ролике не указано, бойцы какой бригады Вооруженных Сил Украины провели операцию по уничтожению вражеских РСЗО, также неизвестно, когда произошел эпизод.

На первом видео видно, как российский "Град" прячется в посадке у озера где-то в Донецкой области.

С помощью разведывательного беспилотника украинские военные скорректировали удар по вражеской РСЗО реактивным снарядом M30A1 GMLRS, который используется в системах HIMARS.

Результат успешной отработки Силами обороны по "Граду" россиян – взрыв, возгорание и разлет вольфрамовых шариков, которые содержат в себе снаряды M30A1.

На втором видео еще одному "Граду" также не удалось спрятаться от украинского HIMARS – он был поражен.

СПРАВКА. В снарядах М30А1 GMLRS вместо традиционной кассетной боеголовки (как, например, в М30) применена альтернативная боеголовка с вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорванных боеприпасов. Этих шариков в одном боеприпасе около 180 000 единиц. Дальность применения – от 15 до 84 км.

4 сентября Генштаб сообщил, что оккупанты в течение суток наступали на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, успеха не имели.

После прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками, пояснил спикер Сил обороны Таврического направления.

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