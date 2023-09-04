В сети распространилось видео поражения бойцами Сил обороны двух реактивных систем залпового огня "Град" россиян в Донецкой области.
В ролике не указано, бойцы какой бригады Вооруженных Сил Украины провели операцию по уничтожению вражеских РСЗО, также неизвестно, когда произошел эпизод.
На первом видео видно, как российский "Град" прячется в посадке у озера где-то в Донецкой области.
С помощью разведывательного беспилотника украинские военные скорректировали удар по вражеской РСЗО реактивным снарядом M30A1 GMLRS, который используется в системах HIMARS.
Результат успешной отработки Силами обороны по "Граду" россиян – взрыв, возгорание и разлет вольфрамовых шариков, которые содержат в себе снаряды M30A1.
На втором видео еще одному "Граду" также не удалось спрятаться от украинского HIMARS – он был поражен.
- 4 сентября Генштаб сообщил, что оккупанты в течение суток наступали на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, успеха не имели.
- После прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками, пояснил спикер Сил обороны Таврического направления.
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