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Оккупанты наступали на Донбассе и Запорожье, произошло 30 боестолкновений – карта

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 06:57
Оккупанты наступали на Донбассе и Запорожье, произошло 30 боестолкновений – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты на протяжении суток наступали на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, успеха не имели. За день произошло 30 боестолкновений, говорится в водстроительстве Генерального штаба ВСУ.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области, успеха не имели.

Авдеевка на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области.

Марьинка на карте deepstate

В Запорожском направлении россияне без успеха наступали в районе Приютного Запорожской области.

Приютное на карте deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс захватчиков.

  • 3 сентября Генштаб сообщил, что в течение суток оккупанты наступали на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, успеха не имели
  • Командующий ОСУВ "Таврия" заявил, что на юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что Силы обороны ее пройдут.
  • После прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожье украинские силы получили возможность маневрировать техникой и войсками, пояснил спикер Сил обороны Таврического направления.

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Артём Джерипа
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