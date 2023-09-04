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Окупанти наступали на Донбасі та Запоріжжі, відбулось 30 боєзіткнень – мапа

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04.09.2023, 06:57
Окупанти наступали на Донбасі та Запоріжжі, відбулось 30 боєзіткнень – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти впродовж доби наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, успіху не мали. За день відбулось 30 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мали.

Авдіївка на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки Донецької області.

Мар'їнка на карті deepstate

На Запорізькому напрямку росіяни без успіху наступали в районі Приютного Запорізької області.

Приютне на карті deepstate

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'ять – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс загарбників.

  • 3 вересня Генштаб повідомив, що впродовж доби окупанти наступали на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, успіху не мали
  • Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що на півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії й лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що Сили оборони її пройдуть.
  • Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами, пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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Артем Джеріпа
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війназапоріжжяавдіївкаГенштабМар'їнка
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