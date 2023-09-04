В США успешно испытали новые ракеты для HIMARS. Там удвоенная дальность без урона точности

В США испытали новые ракеты GMLRS увеличенной дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Lockheed Martin.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Испытание было проведено на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

По словам вице-президента компании Джея Прайса, новая ракета имеет почти удвоенную дальность действия, сохраняя при этом точность.

Боеприпас летит на 150 км.

"Lockheed Martin стремится развивать эту критически важную возможность в кратчайшие сроки для нашего армейского заказчика, и это испытание приближает ER GMLRS к боевому использованию. Продукт также успешно интегрировался с HIMARS и достиг общих характеристик ракеты", — сказано в сообщении.

Читайте также: Пентагон: ВСУ в общей сложности получили более 2 млн 155-мм снарядов. Кассетные применяют как следует

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.