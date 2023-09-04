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В США успешно испытали новые ракеты для HIMARS. Там удвоенная дальность без урона точности

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 14:39
В США успешно испытали новые ракеты для HIMARS. Там удвоенная дальность без урона точности - Фото
Система HIMARS (Фото: Корпус морской пехоты США)

В США испытали новые ракеты GMLRS увеличенной дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Lockheed Martin. 

Испытание было проведено на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
По словам вице-президента компании Джея Прайса, новая ракета имеет почти удвоенную дальность действия, сохраняя при этом точность. 

Боеприпас летит на 150 км. 

"Lockheed Martin стремится развивать эту критически важную возможность в кратчайшие сроки для нашего армейского заказчика, и это испытание приближает ER GMLRS к боевому использованию. Продукт также успешно интегрировался с HIMARS и достиг общих характеристик ракеты", — сказано в сообщении.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаракетавпкLockheed MartinHIMARS
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