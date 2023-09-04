В США успешно испытали новые ракеты для HIMARS. Там удвоенная дальность без урона точности
04.09.2023, 14:39
Система HIMARS (Фото: Корпус морской пехоты США)
В США испытали новые ракеты GMLRS увеличенной дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Lockheed Martin.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Испытание было проведено на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
По словам вице-президента компании Джея Прайса, новая ракета имеет почти удвоенную дальность действия, сохраняя при этом точность.
Боеприпас летит на 150 км.
"Lockheed Martin стремится развивать эту критически важную возможность в кратчайшие сроки для нашего армейского заказчика, и это испытание приближает ER GMLRS к боевому использованию. Продукт также успешно интегрировался с HIMARS и достиг общих характеристик ракеты", — сказано в сообщении.
- В середине июля 2023 года Украина принялась применять кассетные боеприпасы против оккупантов, и практически сразу с фронта посыпались жалобы россиян на это.
- В Белом доме отметили, что украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы.
- 10 августа сообщалось, что Украина предоставила США отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с Россией.
Читайте также: Пентагон: ВСУ в общей сложности получили более 2 млн 155-мм снарядов. Кассетные применяют как следует
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии