У США успішно випробували нові ракети для HIMARS. Там подвоєна дальність без втрати точності

У США випровували нові ракети GMLRS збільшеної дальності для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це повідомили у пресслужбі компанії-виробника Lockheed Martin.

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Випробування було проведено на ракетному полігоні Уайт-Сендс у Нью-Мексико.

За словами віцепрезидента компанії Джея Прайса, нова ракета має майже подвоєну дальність дії, зберігаючи при цьому точність.

Боєприпас летить на 150 км.

"Lockheed Martin прагне розвивати цю критично важливу можливість у найкоротші терміни для нашого армійського замовника, і це випробування наближає ER GMLRS до бойового застосування. Продукт також успішно інтегрувався з HIMARS і досяг загальних характеристик ракети", — йдеться у повідомленні.

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