У США успішно випробували нові ракети для HIMARS. Там подвоєна дальність без втрати точності
У США випровували нові ракети GMLRS збільшеної дальності для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це повідомили у пресслужбі компанії-виробника Lockheed Martin.
Випробування було проведено на ракетному полігоні Уайт-Сендс у Нью-Мексико.
За словами віцепрезидента компанії Джея Прайса, нова ракета має майже подвоєну дальність дії, зберігаючи при цьому точність.
Боєприпас летить на 150 км.
"Lockheed Martin прагне розвивати цю критично важливу можливість у найкоротші терміни для нашого армійського замовника, і це випробування наближає ER GMLRS до бойового застосування. Продукт також успішно інтегрувався з HIMARS і досяг загальних характеристик ракети", — йдеться у повідомленні.
- У середині липня 2023 року Україна почала застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів, і практично відразу з фронту посипалися скарги росіян на це.
- У Білому домі зазначили, що українці досить ефективно використовують касетні боєприпаси.
- 10 серпня повідомлялося, що Україна надала США звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією.
Читайте також: Пентагон: ЗСУ загалом отримали понад 2 млн 155-мм снарядів. Касетні застосовують як слід
Коментарі