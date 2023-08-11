Пентагон: ЗСУ загалом отримали понад 2 млн 155-мм снарядів. Касетні застосовують як слід

За час повномасштабної війни України проти Росії США передали Збройним Силам України понад 2 млн 155-міліметрових снарядів. Отримані нещодавно касетні боєприпаси українські війська застосовують належним чином. Про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер на брифінгу.

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"На сьогодні ми поставили понад два мільйони 155-мм снарядів в Україну з початку бойових дій", – сказав Райдер.

Він наголосив, що США змогли швидко збільшити виробництво 155-мм боєприпасів.

"З 14 000 на місяць у лютому 2022-го до приблизно 24 000 на місяць на тепер, і ми плануємо вийти на рівень понад 80 000 на місяць протягом наступного року", – розповів речник Пентагону.

Він додав, що хоча запаси 155-мм снарядів у США не безмежні, Пентагон влаштовує наявна кількість, і вона дає можливість продовжувати тісно співпрацювати з союзниками та партнерами по всьому світу на цьому фронті.

Що стосується касетних снарядів, то, за словами представника Пентагону, США надали їх Україні, щоб ЗСУ мали можливість продовжувати боротьбу з противником, що перевершує за артилерією.

"У нас є всі ознаки того, що вони застосовують цю зброю на полі бою належним чином, як вони й заявляли", – сказав Райдер.

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