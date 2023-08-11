Пентагон: ВСУ в целом получили более 2 млн 155-мм снарядов. Кассетные применяют как надо

За время полномасштабной войны Украины против России США передали Вооруженным Силам Украины более 2 млн 115-миллиметровых снарядов. Полученные недавно кассетные боеприпасы украинские войска применяют должным образом. Об этом заявил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер на брифинге.

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"На сегодняшний день мы поставили более двух миллионов 155-мм снарядов в Украину с начала боевых действий", – сказал Райдер.

Он отметил, что США смогли быстро увеличить производство 155-мм боеприпасов.

"С 14 000 в месяц в феврале 2022-го до приблизительно 24 000 в месяц в настоящее время, и мы планируем выйти на уровень более 80 000 в месяц в течение следующего года", – рассказал спикер Пентагона.

Он добавил, что хотя запасы 155-мм снарядов у США не безграничны, Пентагон устраивает имеющееся количество, и оно дает возможность продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по всему миру на этом фронте.

Что касается кассетных снарядов, то, по словам представителя Пентагона, США предоставили их Украине, чтобы ВСУ смогли продолжать борьбу с превосходящим по артиллерии противником.

"У нас есть все признаки того, что они применяют это оружие на поле боя должным образом, как они и заявляли", – сказал Райдер.

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