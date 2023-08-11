Пентагон: ВСУ в целом получили более 2 млн 155-мм снарядов. Кассетные применяют как надо
За время полномасштабной войны Украины против России США передали Вооруженным Силам Украины более 2 млн 115-миллиметровых снарядов. Полученные недавно кассетные боеприпасы украинские войска применяют должным образом. Об этом заявил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер на брифинге.
"На сегодняшний день мы поставили более двух миллионов 155-мм снарядов в Украину с начала боевых действий", – сказал Райдер.
Он отметил, что США смогли быстро увеличить производство 155-мм боеприпасов.
"С 14 000 в месяц в феврале 2022-го до приблизительно 24 000 в месяц в настоящее время, и мы планируем выйти на уровень более 80 000 в месяц в течение следующего года", – рассказал спикер Пентагона.
Он добавил, что хотя запасы 155-мм снарядов у США не безграничны, Пентагон устраивает имеющееся количество, и оно дает возможность продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по всему миру на этом фронте.
Что касается кассетных снарядов, то, по словам представителя Пентагона, США предоставили их Украине, чтобы ВСУ смогли продолжать борьбу с превосходящим по артиллерии противником.
"У нас есть все признаки того, что они применяют это оружие на поле боя должным образом, как они и заявляли", – сказал Райдер.
- В середине июля 2023 года Украина начала применять кассетные боеприпасы против оккупантов, и практически сразу с фронта посыпались жалобы россиян на это.
- В Белом доме отметили, что украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы.
- 10 августа сообщалось, что Украина предоставила США отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с Россией.
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