У мережі поширилось відео знищення бійцями Сил оборони двох реактивних систем залпового вогню "Град" росіян в Донецькій області.
У ролику не зазначено, бійці якої бригади Збройних Сил України провели операцію зі знищення ворожих РСЗВ, так само невідомо, коли відбувся епізод.
На першому відео видно, як російський "Град" ховається у посадці біля озера десь в Донецькій області.
За допомогою розвідувального безпілотника українські військові скорегували удар по ворожій РСЗВ реактивним снарядом M30A1 GMLRS, який використовується у системах HIMARS.
Результат успішного відпрацювання Силами оборони по "Граду" росіян – вибух, загоряння та розліт вольфрамових кульок, що містять в собі снаряди M30A1.
На другому відео ще одному "Граду" також не вдалося сховатися від українського HIMARS – його було уражено.
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