У мережі поширилось відео знищення бійцями Сил оборони двох реактивних систем залпового вогню "Град" росіян в Донецькій області.

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У ролику не зазначено, бійці якої бригади Збройних Сил України провели операцію зі знищення ворожих РСЗВ, так само невідомо, коли відбувся епізод.

На першому відео видно, як російський "Град" ховається у посадці біля озера десь в Донецькій області.

За допомогою розвідувального безпілотника українські військові скорегували удар по ворожій РСЗВ реактивним снарядом M30A1 GMLRS, який використовується у системах HIMARS.

Результат успішного відпрацювання Силами оборони по "Граду" росіян – вибух, загоряння та розліт вольфрамових кульок, що містять в собі снаряди M30A1.

На другому відео ще одному "Граду" також не вдалося сховатися від українського HIMARS – його було уражено.

ДОВІДКА. У снарядах М30А1 GMLRS замість традиційної касетної боєголовки (як, наприклад, у М30) застосована альтернативна боєголовка з вольфрамовими кульками для ураження площі без нерозірваних боєприпасів. Цих кульок в одному боєприпасі близько 180 000 одиниць. Дальність застосування – від 15 до 84 км.

4 вересня Генштаб повідомив, що окупанти впродовж доби наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, успіху не мали.

Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами, пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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