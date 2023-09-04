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Результат ударів снарядами HIMARS по "Градах" росіян – вибух та розліт вольфраму: відео видео

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 19:15
Відео: соцмережі
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У мережі поширилось відео знищення бійцями Сил оборони двох реактивних систем залпового вогню "Град" росіян в Донецькій області. 

У ролику не зазначено, бійці якої бригади Збройних Сил України провели операцію зі знищення ворожих РСЗВ, так само невідомо, коли відбувся епізод.

На першому відео видно, як російський "Град" ховається у посадці біля озера десь в Донецькій області. 

За допомогою розвідувального безпілотника українські військові скорегували удар по ворожій РСЗВ реактивним снарядом M30A1 GMLRS, який використовується у системах HIMARS.

Результат успішного відпрацювання Силами оборони по "Граду" росіян – вибух, загоряння та розліт вольфрамових кульок, що містять в собі снаряди M30A1.

На другому відео ще одному "Граду" також не вдалося сховатися від українського HIMARS – його було уражено.

ДОВІДКА. У снарядах М30А1 GMLRS замість традиційної касетної боєголовки (як, наприклад, у М30) застосована альтернативна боєголовка з вольфрамовими кульками для ураження площі без нерозірваних боєприпасів. Цих кульок в одному боєприпасі близько 180 000 одиниць. Дальність застосування – від 15 до 84 км.
  • 4 вересня Генштаб повідомив, що окупанти впродовж доби наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, успіху не мали.
  • Після прориву першої лінії оборони російських загарбників на Запоріжжі українські сили отримали можливість маневрувати технікою та військами, пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Читайте також: У США успішно випробували нові ракети для HIMARS. Там подвоєна дальність без втрати точності

Мілана Головань
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