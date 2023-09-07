Українська аеророзвідка показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, ймовірно, використовували оператори безпілотників Zala. По військовій цілі було завдано удару реактивним снарядом з установки М142 HIMARS.

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Ролик виклав у X (колишній Twitter) користувач-військовослужбовець ЗСУ з нікнеймом externalPilot. Зйомку веде, судячи з характерної "стабілізації" картинки, розвідувальний безпілотник "Лелека-100".

На фото та відео з БПЛА видно захований у лісопосадці транспорт — по ньому точно прилітає снаряд GMLRS.

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У мережі спекулюють, що це міг бути автомобіль із пусковою для дронів-камікадзе "Ланцет", які завдають багато проблем Силам оборони на лінії фронту та біля неї, проте підтверджень цьому немає.

"Не знаю, що саме це за транспорт був, але пересувався на ньому екіпаж Zala-421. Вже не пересувається", – написав військовослужбовець.

Zala-421 – компактний розвідувальний безпілотник типу "крило".

Було:

Стало:

HIMARS і високоточна артилерія прибили "жирні" цілі: "Тріаду", "Малахіт", купку БМП.

У США успішно випробували нові ракети для HIMARS: там подвоєна дальність без втрати точності.

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