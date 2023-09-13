Начальник Генштаба Британии: Россия тратит бюджет на войну, мы должны быть готовы к этому
Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Россия направляет государственные расходы на оборону, а поэтому союзники должны быть готовы к этому. Об этом он сообщил на выставке Defense and Security Equipment International.
"Война продемонстрировала неповиновение Украины, единство НАТО и стала самым мощным ускорителем перемен, уже очевидных в 2021 году", — сказал Сандерс.
Он отметил, что наступление Сил обороны продолжается и союзники должны обеспечить их всем необходимым.
"Российские государственные расходы сейчас направляются на оборону, их явно ждет долгое время. Мы должны быть готовы к тому, что может последовать за этим", — заявил генерал.
- Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.
- На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.
- Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.
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