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Начальник Генштаба Британии: Россия тратит бюджет на войну, мы должны быть готовы к этому

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 13:06
Начальник Генштаба Британии: Россия тратит бюджет на войну, мы должны быть готовы к этому - Фото
Патрик Сандерс (Фото: Минобороны Британии)

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Россия направляет государственные расходы на оборону, а поэтому союзники должны быть готовы к этому. Об этом он сообщил на выставке Defense and Security Equipment International. 

По его словам, РФ становится все более изолированной, а мир утомлен ее постоянной дезинформацией. 

"Война продемонстрировала неповиновение Украины, единство НАТО и стала самым мощным ускорителем перемен, уже очевидных в 2021 году", — сказал Сандерс.

Он отметил, что наступление Сил обороны продолжается и союзники должны обеспечить их всем необходимым. 

"Российские государственные расходы сейчас направляются на оборону, их явно ждет долгое время.  Мы должны быть готовы к тому, что может последовать за этим", — заявил генерал.

  • Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.
  • На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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