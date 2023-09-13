Міноборони: Загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці, росіяни почали штурми

Сили оборони продовжують поступово просуватись на півдні, мають вже "стабільні" успіхи в районі Бахмута, а в Мар’їнці та Авдіївці ситуація наразі загострилась. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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"Якщо говорити про південь, загалом тенденція, що там є, – просування наших Збройних Сил. За напрямками, де є успіхи, ми закріплюємось на рубежах. Але якщо говорити щодо звільнених населених пунктів, звісно, росіяни так просто не хочуть здаватись", – сказала вона.

Маляр нагадала про звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області, але наголосила, що в районі цього населеного пункту точаться "дуже серйозні" бої.

"Якщо говорити про схід, у нас загострилась ситуація в Мар’їнці, Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів. Ба більше, вони почали там штурми. Вже близько року росіяни активно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар’їнку. Вони фактично вже стерли з лиця землі ці два населених пункти. Там фактично вже зверху і не можна воювати, там вже війна заходить під землю", – сказала Маляр.

Проте, за її словами, росіяни досі не можуть захопити ані Мар’їнку, ані Авдіївку, і певний час там була "стабільна" кількість обстрілів, але зараз вони ще й почали штурмувати, не полишаючи надії взяти ці населені пункти.

На Куп’янському і Лиманському напрямках, за словами Маляр, зараз дещо зменшилась інтенсивність боїв, але це не означає, що ворог відступив – "вони просто збираються з силами й готуються".

На Бахмутському напрямку, за її словами, у Сил оборони є "стабільні успіхи": "Ми поступово дуже, але впевнено просуваємося вперед".

Вчора речник Східного угрупування військ Ілля Євлаш повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Він також розповів, що на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни "переключились" на район Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону ЗСУ, але "б'ються як риба об лід".

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