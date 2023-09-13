Міноборони: Загострилася ситуація в Мар’їнці та Авдіївці, росіяни почали штурми
Сили оборони продовжують поступово просуватись на півдні, мають вже "стабільні" успіхи в районі Бахмута, а в Мар’їнці та Авдіївці ситуація наразі загострилась. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити про південь, загалом тенденція, що там є, – просування наших Збройних Сил. За напрямками, де є успіхи, ми закріплюємось на рубежах. Але якщо говорити щодо звільнених населених пунктів, звісно, росіяни так просто не хочуть здаватись", – сказала вона.
Маляр нагадала про звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області, але наголосила, що в районі цього населеного пункту точаться "дуже серйозні" бої.
"Якщо говорити про схід, у нас загострилась ситуація в Мар’їнці, Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів. Ба більше, вони почали там штурми. Вже близько року росіяни активно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар’їнку. Вони фактично вже стерли з лиця землі ці два населених пункти. Там фактично вже зверху і не можна воювати, там вже війна заходить під землю", – сказала Маляр.
Проте, за її словами, росіяни досі не можуть захопити ані Мар’їнку, ані Авдіївку, і певний час там була "стабільна" кількість обстрілів, але зараз вони ще й почали штурмувати, не полишаючи надії взяти ці населені пункти.
На Куп’янському і Лиманському напрямках, за словами Маляр, зараз дещо зменшилась інтенсивність боїв, але це не означає, що ворог відступив – "вони просто збираються з силами й готуються".
На Бахмутському напрямку, за її словами, у Сил оборони є "стабільні успіхи": "Ми поступово дуже, але впевнено просуваємося вперед".
- Вчора речник Східного угрупування військ Ілля Євлаш повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
- Він також розповів, що на Лимано-Купʼянському напрямку росіяни "переключились" на район Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону ЗСУ, але "б'ються як риба об лід".
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