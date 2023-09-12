ВСУ: Имеем успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки

На Бахмутском направлении россияне продолжают пытаться контратаковать на севере, однако безуспешно, а на юге Силы обороны имеют успехи в районе ряда населенных пунктов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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По его словам, севернее Бахмута россияне продолжают контратаковать, пытаясь отбить ранее потерянные ими позиции, но безуспешно.

"На южном направлении вблизи Бахмута мы продолжаем свою наступательную операцию. В частности, есть успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Там наши защитники с боями отбивают наши позиции, прогоняют противника и заставляют его отходить", – сказал Евлаш.

Он отметил, что в течение суток россияне почти 600 раз обстреливали украинские позиции на Бахмутском направлении, там произошло восемь боестолкновений.

Потери россиян за сутки составили 222 оккупанта (вероятно, убитыми и ранеными. – Ред.). Также Силы обороны уничтожили ряд тяжелой техники РФ, станцию наблюдения "Муром-М", транслировавшую театр боевых действий в реальном режиме, три полевых склада с боеприпасами, ряд БпЛА, в том числе SuperCam.

Евлаш отметил, что этот беспилотник обычно используется в гражданских целях, для картографов: "Можете видеть, что у противника недостаточно сил и средств, что он использует даже такие гражданские средства для ведения боевых действий".

На Лимано-Купянском направлении россияне сейчас сосредоточили свои усилия в районе Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются, как рыба об лед".

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