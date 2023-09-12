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ВСУ: Имеем успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 17:41
ВСУ: Имеем успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки - Фото
Бахмут (Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook )

На Бахмутском направлении россияне продолжают пытаться контратаковать на севере, однако безуспешно, а на юге Силы обороны имеют успехи в районе ряда населенных пунктов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, севернее Бахмута россияне продолжают контратаковать, пытаясь отбить ранее потерянные ими позиции, но безуспешно.

"На южном направлении вблизи Бахмута мы продолжаем свою наступательную операцию. В частности, есть успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Там наши защитники с боями отбивают наши позиции, прогоняют противника и заставляют его отходить", – сказал Евлаш.

Он отметил, что в течение суток россияне почти 600 раз обстреливали украинские позиции на Бахмутском направлении, там произошло восемь боестолкновений.

Потери россиян за сутки составили 222 оккупанта (вероятно, убитыми и ранеными. – Ред.). Также Силы обороны уничтожили ряд тяжелой техники РФ, станцию наблюдения "Муром-М", транслировавшую театр боевых действий в реальном режиме, три полевых склада с боеприпасами, ряд БпЛА, в том числе SuperCam.

Евлаш отметил, что этот беспилотник обычно используется в гражданских целях, для картографов: "Можете видеть, что у противника недостаточно сил и средств, что он использует даже такие гражданские средства для ведения боевых действий".

ВСУ: Имеем успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки

  • На Лимано-Купянском направлении россияне сейчас сосредоточили свои усилия в районе Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются, как рыба об лед".

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Оксана Житнюк
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