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"Интересный трофей". ВСУ разобрали российский дрон SuperСam – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 12:15
Фото: Khorne Group

Украинские защитники подстрелили российский беспилотник SuperCam и разобрали его на детали, фото публикует подразделение Khorne Group.

"Все пойдет в дело. Интересный трофей", – говорится в сообщении.

SuperCam S350 – модель разведывательных дронов производства РФ, которые используются для аэрофотосъемки местности и наведения средств поражения.

Беспилотник способен продержаться в небе 4-4,5 часа, его размах крыльев составляет 3,5 метра.

На фото видны микросхемы, пропеллер, камера и корпус дрона.

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Артём Джерипа
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войнадронбеспилотникSuperCam S350
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