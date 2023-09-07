"Интересный трофей". ВСУ разобрали российский дрон SuperСam – фото
07.09.2023, 12:15
Фото: Khorne Group
Украинские защитники подстрелили российский беспилотник SuperCam и разобрали его на детали, фото публикует подразделение Khorne Group.
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"Все пойдет в дело. Интересный трофей", – говорится в сообщении.
SuperCam S350 – модель разведывательных дронов производства РФ, которые используются для аэрофотосъемки местности и наведения средств поражения.
Беспилотник способен продержаться в небе 4-4,5 часа, его размах крыльев составляет 3,5 метра.
На фото видны микросхемы, пропеллер, камера и корпус дрона.
- В мае ВСУ показали фото сбитого беспилотника SuperCam.
- Ночью 7 сентября Россия нанесла массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесской области: атакована припортовая и гражданская инфраструктура.
- В общей сложности за эту атаку Россия запустила по Украине 33 дрона Shahed-136. Зафиксировано восемь прилетов в двух областях. Фото последствий атаки в Одесской области.
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