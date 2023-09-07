Три "Байрактара" нашли на базе вагнеровцев в Мали, фото – росСМИ

На бывшей военной базе террористической Группы Вагнера в африканском Мали обнаружили три беспилотника турецкого производства Bayraktar, фото публикует российское медиа The Insider.

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Беспилотники находятся на территории аэропорта в Севаре близ города Мопти, он использовался как военная база вагнеровцев в этой стране, утверждает росСМИ.

Малийские государственные СМИ подтверждали покупку правительством двух Bayraktar TB-2, но новые фото показывают, что их больше и они размещены в аэропорту, который использовали террористы Вагнера как временную военную базу, отмечает медиа.

В апреле этого года эта база была атакована исламскими боевиками, пишет The Insider.

СМИ ссылается на метаданные фото, они свидетельствуют, что те были сняты 30 августа, кадры сняты с вертолета.

Это произошло через неделю после того, как самолет главаря вагнеровцев Евгения Пригожина был сбит в небе недалеко от Твери.

Источники внутри бывшей террористической группы Вагнера сообщили РосСМИ, что контроль над военной базой в Севаре был передан представителям Министерства обороны РФ.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, поскольку способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В сентябре 2021 года в РФ подтвердили, что переходное правительство Мали наняло так называемую ЧВК Вагнера якобы для "борьбы с терроризмом".

В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.

В мае 2023 года CNN сообщало, что террористическая Группа Вагнера пытается использовать Мали, чтобы скрыть поставки оружия для войны против Украины.

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