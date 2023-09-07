Три "Байрактара" нашли на базе вагнеровцев в Мали, фото – росСМИ
На бывшей военной базе террористической Группы Вагнера в африканском Мали обнаружили три беспилотника турецкого производства Bayraktar, фото публикует российское медиа The Insider.
Беспилотники находятся на территории аэропорта в Севаре близ города Мопти, он использовался как военная база вагнеровцев в этой стране, утверждает росСМИ.
Малийские государственные СМИ подтверждали покупку правительством двух Bayraktar TB-2, но новые фото показывают, что их больше и они размещены в аэропорту, который использовали террористы Вагнера как временную военную базу, отмечает медиа.
В апреле этого года эта база была атакована исламскими боевиками, пишет The Insider.
СМИ ссылается на метаданные фото, они свидетельствуют, что те были сняты 30 августа, кадры сняты с вертолета.
Это произошло через неделю после того, как самолет главаря вагнеровцев Евгения Пригожина был сбит в небе недалеко от Твери.
Источники внутри бывшей террористической группы Вагнера сообщили РосСМИ, что контроль над военной базой в Севаре был передан представителям Министерства обороны РФ.
- В сентябре 2021 года в РФ подтвердили, что переходное правительство Мали наняло так называемую ЧВК Вагнера якобы для "борьбы с терроризмом".
- В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.
- В мае 2023 года CNN сообщало, что террористическая Группа Вагнера пытается использовать Мали, чтобы скрыть поставки оружия для войны против Украины.
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