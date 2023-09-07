Три "Байрактари" знайшли на базі вагнерівців у Малі, фото – росЗМІ
На колишній військовій базі терористичної Групи Вагнера в африканському Малі знайшли три безпілотники турецького виробництва Bayraktar, фото публікує російське медіа The Insider.
Безпілотники містяться на території аеропорту в Севаре поблизу міста Мопті, він використовувався як військова база вагнерівців у цій країні, стверджує росЗМІ.
Малійські державні ЗМІ підтверджували придбання урядом двох Bayraktar TB-2, але нові фото показують, що їх більше і вони розміщені в аеропорті, який використовували терористи Вагнера як тимчасову військову базу, зазначає медіа.
У квітні цього року ця база була атакована ісламськими бойовиками, пише The Insider.
ЗМІ посилається на метаданні фото, вони свідчать, що ті були зняті 30 серпня, світлини знято з гелікоптера.
Це відбулося через тиждень після того, як літак ватажка вагнерівців Євгена Пригожина був збитий у небі неподалік Твері.
Джерела всередині колишньої терористичної Групи Вагнера повідомили росЗМІ, що контроль над військовою базою в Севарі наразі було передано представникам Міністерства оборони РФ.
- У вересні 2021 року у РФ підтвердили, що перехідний уряд Малі найняв так звану ЧВК Вагнера нібито для "боротьби з тероризмом".
- У серпні 2022 року експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера з високою ймовірністю причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі.
- У травні 2023 року CNN повідомляло, що терористична Група Вагнера намагається використати Малі, щоб приховати постачання зброї для війни проти України.
Читайте також: Переворот у Нігері. Як Росія будує африканський пояс хаосу для війни із Заходом
Коментарі