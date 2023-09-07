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Три "Байрактари" знайшли на базі вагнерівців у Малі, фото – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 10:40
Три
Bayraktar TB-2 (Фото: АрміяІнформ)

На колишній військовій базі терористичної Групи Вагнера в африканському Малі знайшли три безпілотники турецького виробництва Bayraktar, фото публікує російське медіа The Insider.

Безпілотники містяться на території аеропорту в Севаре поблизу міста Мопті, він використовувався як військова база вагнерівців у цій країні, стверджує росЗМІ.

Малійські державні ЗМІ підтверджували придбання урядом двох Bayraktar TB-2, але нові фото показують, що їх більше і вони розміщені в аеропорті, який використовували терористи Вагнера як тимчасову військову базу, зазначає медіа.

У квітні цього року ця база була атакована ісламськими бойовиками, пише The Insider.

ЗМІ посилається на метаданні фото, вони свідчать, що ті були зняті 30 серпня, світлини знято з гелікоптера.

Це відбулося через тиждень після того, як літак ватажка вагнерівців Євгена Пригожина був збитий у небі неподалік Твері.

Джерела всередині колишньої терористичної Групи Вагнера повідомили росЗМІ, що контроль над військовою базою в Севарі наразі було передано представникам Міністерства оборони РФ.

Фото: The Insider

Фото: The Insider

ДОВІДКА. Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА із тривалістю польоту понад 12 годин. Може вести розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами та бомбами, оскільки здатен підіймати у повітря вантаж до 55 кг.
  • У вересні 2021 року у РФ підтвердили, що перехідний уряд Малі найняв так звану ЧВК Вагнера нібито для "боротьби з тероризмом".
  • У серпні 2022 року експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера з високою ймовірністю причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі.
  • У травні 2023 року CNN повідомляло, що терористична Група Вагнера намагається використати Малі, щоб приховати постачання зброї для війни проти України.

Читайте також: Переворот у Нігері. Як Росія будує африканський пояс хаосу для війни із Заходом

Артем Джеріпа
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малівагнерівціBayraktarВагнерросЗМІ
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