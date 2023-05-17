Беспилотник SuperCam S350. Военный ВСУ показал сбитого разведчика россиян – фото

В Вооруженных Силах показали сбитый российский БПЛА SuperCam S350. Фото разместил военный Антон Коломойский в Instagram.

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SuperCam S350 – модель разведывательных беспилотников российского производства, используемых для аэрофотосъемки местности и наведения средств поражения.

Дрон способен продержаться в небе 4-4,5 часа, его размах крыльев составляет 3,5 метра.

Во время массированной атаки на Киев ночью 16 мая оккупанты применяли дроны-разведчики.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинскими силами были уничтожены три беспилотника "Орлан" и Supercam.

16 мая 2023 года произошла массированная ракетная атака РФ по Украине. В Киеве сообщали о "мелком дожде обломков" во время атаки россиян и перехватов противоракетами.

В Воздушных силах сообщили, что украинской ПВО удалось сбить шесть ракет Х-47 "Кинжал", летевших на Киев.

В КГВА заявили, что Россия устроила "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев в ночь на 16 мая.

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