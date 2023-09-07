"Цікавий трофей". ЗСУ розібрали російський дрон SuperСam – фото

Українські захисники вполювали російський безпілотник SuperCam та розібрали його на деталі, фото публікує підрозділ Khorne Group.

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"Все піде у справу. Цікавий трофей", – йдеться у повідомленні.

SuperCam S350 – модель розвідувальних дронів виробництва РФ, які використовуються для аерофотозйомки місцевості та наведення засобів ураження.

Безпілотник здатен протриматись у небі 4-4,5 години, його розмах крил складає 3,5 метра.

На фото видно мікросхеми, пропелер, камеру та корпус дрона.

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