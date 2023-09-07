"Цікавий трофей". ЗСУ розібрали російський дрон SuperСam – фото
07.09.2023, 12:15
Фото: Khorne Group
Українські захисники вполювали російський безпілотник SuperCam та розібрали його на деталі, фото публікує підрозділ Khorne Group.
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"Все піде у справу. Цікавий трофей", – йдеться у повідомленні.
SuperCam S350 – модель розвідувальних дронів виробництва РФ, які використовуються для аерофотозйомки місцевості та наведення засобів ураження.
Безпілотник здатен протриматись у небі 4-4,5 години, його розмах крил складає 3,5 метра.
На фото видно мікросхеми, пропелер, камеру та корпус дрона.
- У травні ЗСУ показали фото збитого безпілотника SuperCam.
- Вночі 7 вересня Росія здійснила масований дроновий удар по населених пунктах Одеської області: атаковано припортову та цивільну інфраструктуру.
- Загалом за цю атаку Росія запустила по Україні 33 дрони Shahed-136. Зафіксовано вісім прильотів у двох областях. Фото наслідків атаки в Одеській області.
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