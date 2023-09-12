Были нанесены удары тремя дронами по объектам россиян во временно оккупированном Энергодаре местным Движением Сопротивления и спецназначении Главного управления разведки. Видео атак публикует ГУР.

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Ведомство пишет, что подпольщики и спецназовцы "помогли оккупантам отметить" День подразделений по миграции системы МВД РФ.

Украинский дрон "поздравил" оккупантов прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении, оборудованном под "отдел паспортизации", отмечает ГУР.

В результате попадания в помещении возник пожар, туда прибыло несколько экипажей скорой помощи, сообщает разведка.

По ее словам, практически одновременно с этим ударом был поражен радиокоммуникационный пункт связи захватчиков, находившийся на техническом этаже 14-этажного здания.

Также дрон атаковал один из двух "отжатых" оккупантами коттеджей, в которых разместились офицеры российской армии, отмечает ГУР.

Число раненых и погибших захватчиков уточняется, мирное население не пострадало, заключают в разведке.

18 августа во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". ГУР показало видео из дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно. Участники совещания получили многочисленные ранения, их планируют эвакуировать в РФ.

Представитель ГУР спрогнозировал, что подобные меры, направленные на военных преступников РФ, будут проходить до завершения войны.

28 августа в Энергодаре дрон ударил по зданию импровизированной "казармы" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1", подчиненному диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

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