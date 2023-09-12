Було завдано ударів трьома дронами по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Енергодарі місцевим Рухом Опору та спецпризначенцями Головного управління розвідки. Відео атак публікує ГУР.

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Відомство пише, що підпільники та спецпризначенці "допомогли окупантам відзначити" День підрозділів із питань міграції системи МВС РФ.

Український дрон "привітав" окупантів прямо під час святкового застілля, організованого в приміщенні, обладнаному під "відділ паспортизації", зазначає ГУР.

Унаслідок влучання у приміщенні виникла пожежа, туди прибуло кілька екіпажів швидкої допомоги, повідомляє розвідка.

За її словами, практично одночасно з цим ударом було уражено радіокомунікаційний пункт зв’язку загарбників, що знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.

Також дрон атакував один із двох "віджатих" окупантами котеджів, у яких розмістились офіцери російської армії, зауважує ГУР.

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється, мирне населення не постраждало, підсумовують у розвідці.

18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". ГУР показало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно. Учасники наради отримали численні поранення, їх планують евакуювати до РФ.

Представник ГУР спрогнозував, що подібні заходи, спрямовані на воєнних злочинців РФ, відбуватимуться до завершення війни.

28 серпня в Енергодарі дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованого диктатору Чечні Рамзану Кадирову.

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