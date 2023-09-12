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Партизани та ГУР тричі вдарили дронами по окупантах в Енергодарі – відео видео

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12.09.2023, 16:17
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Було завдано ударів трьома дронами по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Енергодарі місцевим Рухом Опору та спецпризначенцями Головного управління розвідки. Відео атак публікує ГУР.

Відомство пише, що підпільники та спецпризначенці "допомогли окупантам відзначити" День підрозділів із питань міграції системи МВС РФ.

Український дрон "привітав" окупантів прямо під час святкового застілля, організованого в приміщенні, обладнаному під "відділ паспортизації", зазначає ГУР.

Унаслідок влучання у приміщенні виникла пожежа, туди прибуло кілька екіпажів швидкої допомоги, повідомляє розвідка.

За її словами, практично одночасно з цим ударом було уражено радіокомунікаційний пункт зв’язку загарбників, що знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.

Також дрон атакував один із двох "віджатих" окупантами котеджів, у яких розмістились офіцери російської армії, зауважує ГУР.

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється, мирне населення не постраждало, підсумовують у розвідці.

  • 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". ГУР показало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно. Учасники наради отримали численні поранення, їх планують евакуювати до РФ.
  • Представник ГУР спрогнозував, що подібні заходи, спрямовані на воєнних злочинців РФ, відбуватимуться до завершення війни.
  • 28 серпня в Енергодарі дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1", підпорядкованого диктатору Чечні Рамзану Кадирову.

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Артем Джеріпа
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