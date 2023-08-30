В Енергодарі окупанти не почуваються в безпеці, їх не поменшало – мер

Російські загарбники вже не почуваються в безпеці у тимчасово окупованому Енергодарі, як це було раніше, через бойову роботу ЗСУ та Головного управління розвідки, заявив міський глава Дмитро Орлов. Водночас він заявив, що окупантів у місті не меншає, і зараз вони розселяються у помешканнях, залишених місцевими. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Фактично кожного дня чи кожного тижня є якісь події, які позначаються втратами окупантів, техніки військової, такі точкові відпрацювання наших Збройних Сил України, нашого ГУР. Звичайно, що місцеві мешканці, які чекають деокупації, чекають ЗСУ, відчувають піднесений настрій, бо розуміють, що вони не одні й деокупація неминуча, незабаром окупанти вже покинуть місто і покинуть Запорізьку атомну станцію", – сказав Орлов.

За даними мера, кількість окупантів у місті не зменшується, зараз вони переважно розселяються по приватних будинках та квартирах, які залишили місцеві мешканці, виїхавши з міста через окупацію та небезпеку.

Орлов повідомив, що наразі окупанти блокують виїзд з міста, особливо для тих, хто не має російських паспортів.

18 серпня ГУР опублікувало відео з дрону, який атакував одну з будівель Енергодару, залетівши у вікно. За даними розвідки, саме там була призначена нарада керівників силовиків-окупантів. Представник ГУР Юсов спрогнозував, що подібні заходи, як атака дрона, відбуватимуться до завершення війни.

28 серпня ГУР повідомило про успішні операції на тимчасово окупованих територіях на Запоріжжі: дрон-камікадзе прилетів у вікно місцевого гауляйтера та колаборанта, потужний вибух у штабі ФСБ, інший дрон вдарив по імпровізованій казармі бойовиків кадировського "Ахмату".

Джерела LIGA.net в СБУ повідомили, що відомство вдарило по колаборантах та бойовиках гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова, які готували псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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