Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді опублікував відео, на якому російський дрон-камікадзе "Ланцет" літає над звільненим Урожайним у Донецькій області. Військовий зазначив, що у дроні є західне комплектовання.

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На відео "Ланцет" летить поряд зі зруйнованим окупантами Урожайним.

Ворожий безпілотник знімає український дрон Mavic.

"Мадяр" показує відео з серпня 2022 року зі знищеним "Ланцетом" у Херсонській області, який влетів у будівлю.

Тоді серед деталей військовий знайшов двигун чеської компанії Model Motors.

LIGA.net зверталась за коментарем до цієї компанії, проте вони виклали повідомлення на першій сторінці сайту, в якому пишуть, що "цілком підтримують Україну в її боротьбі за свободу" і ніколи не постачали свою продукцію для військових потреб.

Компанія заявила, що її продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу [та інтеграції] в деякі види зброї, яку використовує російська армія.

За словами "Мадяра", за рік ситуація із західними компонентами не змінилась.

Анімація про те, як працює російський дрон "Ланцет":

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, Ланцети– один із найефективніших інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю , а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо. Ймовірна вартість одного "Ланцета" – близько $35 000.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

Глава Офісу президента повідомив, що в ударних дронах окупантів "Ланцет" міститься близько 20 іноземних мікросхем.

За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.

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