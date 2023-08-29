Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді опублікував відео, на якому російський дрон-камікадзе "Ланцет" літає над звільненим Урожайним у Донецькій області. Військовий зазначив, що у дроні є західне комплектовання.
На відео "Ланцет" летить поряд зі зруйнованим окупантами Урожайним.
Ворожий безпілотник знімає український дрон Mavic.
"Мадяр" показує відео з серпня 2022 року зі знищеним "Ланцетом" у Херсонській області, який влетів у будівлю.
Тоді серед деталей військовий знайшов двигун чеської компанії Model Motors.
LIGA.net зверталась за коментарем до цієї компанії, проте вони виклали повідомлення на першій сторінці сайту, в якому пишуть, що "цілком підтримують Україну в її боротьбі за свободу" і ніколи не постачали свою продукцію для військових потреб.
Компанія заявила, що її продукція була неправомірно використана третьою стороною за кордоном для продажу [та інтеграції] в деякі види зброї, яку використовує російська армія.
За словами "Мадяра", за рік ситуація із західними компонентами не змінилась.
Анімація про те, як працює російський дрон "Ланцет":
- 23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".
- Глава Офісу президента повідомив, що в ударних дронах окупантів "Ланцет" міститься близько 20 іноземних мікросхем.
- За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.
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