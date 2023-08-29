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Российский "Ланцет" летает над Урожайным, в нем есть иностранные комплектующие – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 21:33
Видео: МАДЯР
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Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал видео, на котором российский дрон-камикадзе "Ланцет" летает над освобожденным Урожайным в Донецкой области. Военный отметил, что у дрона есть западные комплектующие.

На видео "Ланцет" летит рядом с разрушенными оккупантами Урожайным.

Вражеский беспилотник снимает украинский дрон Mavic.

"Мадяр" показывает видео с августа 2022 года с уничтоженным "Ланцетом" в Херсонской области, влетевшим в здание.

Тогда среди деталей военный нашел двигатель чешской компании Model Motors.

LIGA.net обращалась за комментарием к этой компании, однако они выложили сообщения на первой странице сайта, в котором пишут, что "полностью поддерживают Украину в ее борьбе за свободу" и никогда не поставляли свою продукцию для военных нужд.

Компания заявила, что ее продукция была неправомерно использована третьей стороной за рубежом для продажи и интеграции в некоторые виды оружия, которое использует российская армия.

По словам "Мадяра", за год ситуация с западными комплектующими не изменилась.

Анимация о том, как работает российский дрон "Ланцет":

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из самых эффективных инструментов российских кафиров на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения больших целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, Ланцет-3) и легкой (5 кг, Ланцет-1) версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наведению "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, очень сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение типа Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и т.д. Вероятная стоимость одного "Ланцета" – около $35 000.

Читайте также: Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" – это "Перун". Комментарий Федорова: фото

Артём Джерипа
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