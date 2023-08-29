Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал видео, на котором российский дрон-камикадзе "Ланцет" летает над освобожденным Урожайным в Донецкой области. Военный отметил, что у дрона есть западные комплектующие.
На видео "Ланцет" летит рядом с разрушенными оккупантами Урожайным.
Вражеский беспилотник снимает украинский дрон Mavic.
"Мадяр" показывает видео с августа 2022 года с уничтоженным "Ланцетом" в Херсонской области, влетевшим в здание.
Тогда среди деталей военный нашел двигатель чешской компании Model Motors.
LIGA.net обращалась за комментарием к этой компании, однако они выложили сообщения на первой странице сайта, в котором пишут, что "полностью поддерживают Украину в ее борьбе за свободу" и никогда не поставляли свою продукцию для военных нужд.
Компания заявила, что ее продукция была неправомерно использована третьей стороной за рубежом для продажи и интеграции в некоторые виды оружия, которое использует российская армия.
По словам "Мадяра", за год ситуация с западными комплектующими не изменилась.
- 23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".
- Глава Офиса президента сообщил, что в ударных дронах оккупантов "Ланцет" содержится около 20 иностранных микросхем.
- По информации группы Макфола-Ермака, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.
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