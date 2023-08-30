В Энергодаре оккупанты не чувствуют себя в безопасности, их не стало меньше – мэр

Российские захватчики уже не чувствуют себя в безопасности во временно оккупированном Энергодаре, как это было раньше, из-за боевой работы ВСУ и Главного управления разведки, заявил городской глава Дмитрий Орлов. В то же время он заявил, что окупантов в городе не становится меньше, и сейчас они расселяются по покинутым жилищам местных. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Фактически каждый день или каждую неделю есть какие-то события, которые сказываются на потерях оккупантов, техники военной, такие точечные отработки наших Вооруженных Сил Украины, нашего ГУР. Конечно, местные жители, ожидающие деоккупации, ждут ВСУ, ощущают приподнятое настроение, потому что понимают, что они не одни и деоккупация неизбежна, вскоре оккупанты уже покинут город и покинут Запорожскую атомную станцию ", – сказал Орлов.

По данным мэра, количество окупантов в городе не уменьшается, сейчас они преимущественно расселяются по частным домам и квартирам, которые оставили местные жители, выехав из города из-за оккупации и опасности.

Орлов сообщил, что в настоящее время оккупанты блокируют выезд из города, особенно для тех, кто не имеет российских паспортов.

18 августа ГУР опубликовало видео с дрона, который атаковал одно из зданий Энергодара, залетев в окно. По данным разведки, именно там было назначено совещание руководителей силовиков-оккупантов. Представитель ГУР Юсов спрогнозировал, что подобные меры, как атака дрона, будут проходить до окончания войны.

28 августа ГУР сообщило об успешных операциях на временно оккупированных территориях в Запорожье: дрон-камикадзе прилетел в окно местного гауляйтера и коллаборанта, мощный взрыв в штабе ФСБ, другой дрон ударил по импровизированной казарме боевиков.

Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ведомство ударило по коллаборантам и боевикам гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, которые готовили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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