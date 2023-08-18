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Представителя ГУР спросили об атаке дрона в Энергодаре. Говорит: Это не единичная работа

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 22:59
Представителя ГУР спросили об атаке дрона в Энергодаре. Говорит: Это не единичная работа - Фото
Андрей Юсов (скриншот видео)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал сегодняшнюю атаку дрона во временно оккупированном Энергодаре, вследствие чего многочисленные ранения получили участники совещания руководства "полиции" оккупантов. В эфире телемарафона Юсов спрогнозировал, что подобные мероприятия, направленные на военных преступников РФ, будут происходить до завершения войны.

Представителя ГУР спросили, "что же все-таки произошло" в Энергодаре с кабинетом начальника силовиков-оккупантов.

"Произошло то, что должно произойти, и происходит со всеми предателями, всеми коллаборантами, оккупантами и военными преступниками, которые добровольно не идут в руки украинского правосудия и не сдаются. Это работа не единичная – так было с 2014 года и так будет до полного восстановления справедливости", – заявил Юсов.

Он призвал военных преступников РФ сдаваться в плен, так как Украина соблюдает все конвенции и заинтересована в том, чтобы эти люди дожили до военного трибунала над ними.

  • 18 августа во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". ГУР показало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно. Участники совещания получили многочисленные ранения, их планируют эвакуировать в РФ.

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Оксана Житнюк
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