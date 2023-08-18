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Речника ГУР запитали про атаку дрона в Енергодарі. Каже: Це не поодинока робота

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 22:59
Речника ГУР запитали про атаку дрона в Енергодарі. Каже: Це не поодинока робота - Фото
Андрій Юсов (скриншот відео)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував сьогоднішню атаку дрону в тимчасово окупованому Енергодарі, внаслідок чого чисельні поранення отримали учасники наради керівництва "поліції" окупантів. В ефірі телемарафону Юсов спрогнозував, що подібні заходи, спрямовані на воєнних злочинців РФ, відбуватимуться до завершення війни.

Представника ГУР запитали, "що ж все-таки сталося" в Енергодарі з кабінетом начальника силовиків-окупантів.

"Сталося те, що має статися, і стається зі всіма зрадниками, всіма колаборантами, окупантами й воєнними злочинцями, які добровільно не йдуть до рук українського правосуддя і не здаються. Це робота не поодинока – так було з 2014 року і так буде до повного відновлення справедливості", – заявив Юсов.

Він закликав воєнних злочинців РФ здаватись в полон, адже Україна дотримується всіх конвенцій і зацікавлена в тому, щоб ці люди дожили до воєнного трибуналу над ними.

  • 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". ГУР показало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно. Учасники наради отримали чисельні поранення, їх планують евакуювати до РФ.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Оксана Житнюк
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війнадроненергодарандрій юсов
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